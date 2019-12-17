Тренировать Цуренко будет специалист из Эстонии

Как сообщает Tennis World USA, на временной основе с третьей ракеткой Украины будет работать эстонец Сильяэр Кариюс, известный по сотрудничеству с Кайей Канепи. Решение о долгосрочной работе с Кариюсом Цуренко примет позже.

На своей странице в Instagram Цуренко показала, как в Киеве тренируется с Кариюсом.

Цуренко из-за падения в рейтинге WTA на старте нового сезона не сможет защитить прошлогодний финал в Брисбене. Киевлянка откроет 2020 год на турнире WTA International в Шэньчжэне.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Свитолина и Ястремская новый сезон начнут в Брисбене.