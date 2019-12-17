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Федерер - претендент на звание самого стильного мужчины десятилетия
Он уже получал эту награду
Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер был включён в список претендентов на титул самого стильного мужчины десятилетия. Победителя в этой номинации определяет журнал GQ.
Федерера ждёт конкуренция со стороны многих знаменитостей, включая баскетболиста Леброна Джеймса, бывшей звезды футбола Дэвида Бекхэма, певца Джастина Бибера и других. В общей сложности в список попали 16 человек.
Примечательно, что издание уже признавало швейцарца самым стильным мужчиной 2016 года.
В 2019 году Роджер выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Очередной сезон швейцарский теннисист завершил на 3-й строчке рейтинга ATP.