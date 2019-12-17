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Федерер встретился со своей 107-летней болельщицей

Теннис
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По мнению Дороти Уиспер, швейцарцу ещё рано завершать карьеру

Федерер встретился со своей 107-летней болельщицей
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Третья ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер встретился со своей 107-летней болельщицей Дороти Уиспер.

"Я смотрю все ваши матчи, не обращая внимание на то, какой час. Бросаю все свои дела во время ваших игр", — сказала Дороти, обращаясь к Федереру.

Ей было 86 лет, когда она впервые увидела швейцарского игрока, который дебютировал в 1998 году.

"Он выглядит моложе, чем на фотографиях. Все говорят, что он должен прекратить играть, потому что слишком стар. Это смешно. Он не старый. Они не знают, что значит быть старым", — добавила Дороти.

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В статье: Роджер Федерер
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