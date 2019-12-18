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Удар Монфиса признан лучшим в 2019 году по версии болельщиков

Теннис
(1 голосов)
Удар Монфиса признан лучшим в 2019 году по версии болельщиков
Новина українською

ATP провела голосование на лучший удар сезона в своем инстаграме.

По ее итогам победу одержал Гаэль Монфис, который выполнил форхенд с разворота в прыжке в матче с Мартоном Фучовичем на турнире в Мадриде в мае.

В текущем сезоне француз занял десятое место в рейтинге АТР. Стоит отметить, что его лучшим результатом была шестая строчка в 2016 году.

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В статье: Гаэль Монфис ATP
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