Удар Монфиса признан лучшим в 2019 году по версии болельщиков

ATP провела голосование на лучший удар сезона в своем инстаграме.

По ее итогам победу одержал Гаэль Монфис, который выполнил форхенд с разворота в прыжке в матче с Мартоном Фучовичем на турнире в Мадриде в мае.

В текущем сезоне француз занял десятое место в рейтинге АТР. Стоит отметить, что его лучшим результатом была шестая строчка в 2016 году.

The OFFICIAL* 2019 ATP Shot of the Year ????



(*unofficial - as voted for on our Instagram story ????)@Gael_Monfils pic.twitter.com/V4qVWib1KB