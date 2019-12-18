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Удар Монфиса признан лучшим в 2019 году по версии болельщиков
ATP провела голосование на лучший удар сезона в своем инстаграме.
По ее итогам победу одержал Гаэль Монфис, который выполнил форхенд с разворота в прыжке в матче с Мартоном Фучовичем на турнире в Мадриде в мае.
В текущем сезоне француз занял десятое место в рейтинге АТР. Стоит отметить, что его лучшим результатом была шестая строчка в 2016 году.
The OFFICIAL* 2019 ATP Shot of the Year ????— Tennis TV (@TennisTV) December 18, 2019
(*unofficial - as voted for on our Instagram story ????)@Gael_Monfils pic.twitter.com/V4qVWib1KB
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