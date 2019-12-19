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Тайсон провел для Серены Уильямс урок бокса

Теннис
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Две легенды мирового спорта потренировались вместе.

Тайсон провел для Серены Уильямс урок бокса
Новина українською

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу в Instagram опубликовал видео боксерской тренировки своей подопечной с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном.

Культовый боксер показал экс-первой ракетке мира несколько стандартных упражнений, а мощная Серена активно поколотила грушу, выдав продолжительную серию силовых ударов.

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В статье: Майк Тайсон Серена Уильямс
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