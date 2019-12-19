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Тренер Цуренко: Леся двигается вперед

Теннис
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Сильвер Карьюс рассказал о сотрудничестве с украинкой.

Тренер Цуренко: Леся двигается вперед
Новина українською

Карьюс и Леся Цуренко работают на временной основе. Этот тандем просуществует как минимум на первом этапе сезона, а затем украинка решит, стоит ли продолжать работу с тренером из Эстонии.

"Я доволен, что у меня появилась такая возможность. Теперь постараюсь хорошо ей воспользоваться, чтобы как можно лучше помочь Цуренко. Если она посчитает, что моя помощь ей подходит, то почему не продолжить наше сотрудничество и дальше?

Как выглядят наши тренировки? Их количество и содержание зависят от дня недели. В какие-то дни у нас две тренировки на "физику" и одна длительная теннисная тренировка, которая может длиться до трех часов. В другой день может быть одна долгая тренировка по общей физической подготовки + игра в теннис. Все зависит от дня

Если все пойдет хорошо, то она будет показывать качественный теннис. Во второй половине 2019 года Леся Цуренко упала в рейтинге, поскольку у нее было много травм и небольших повреждений. Но сейчас, кажется, что это все позади. Идет движение вверх", - сообщил Карьюс.

Новый сезон Леся Цуренко начнет на турнире WTA International в Китае.

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В статье: Леся Цуренко
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