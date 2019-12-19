Джокович – самый титулованный теннисист 10-летия

За период с 2010 по 2019 года Новак Джокович выиграл 61 титул, оставив позади Рафаэля Надаля (48), Роджера Федерера (42), Энди Маррея (32) и Стэна Вавринку (15).

По количеству Шлемов за 10 лет серб с 15-ю победами опередил Надаля (13), Федерера (5), Маррея и Вавринку (по 3).

Впереди Джокович и по количеству титулов на Мастерсах (29 побед). Следом располагаются Надаль (20), Федерер (12) и Маррей (10).

За 10 лет Джокович четырежды становился победителем Итогового турнира. Больше одного титула на ATP Finals взял только Роджер Федерер.

Серб с 2010 по 2019 года 5 раз завершал сезон в статусе первой ракетки мира. По этому показателю вплотную за Джоковичем расположился Надаль (4).

Только на Олимпийских играх нашелся теннисист, сумевший превзойти нынешнюю вторую ракетку мира. Энди Маррей стал чемпионом домашней Олимпиады в Лондоне, а в 2016-м добыл золото и в Рио-де-Жанейро.