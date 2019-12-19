Федерер: Не обязательно выиграть что-то значимое перед уходом из спорта

Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что для него не важно, завершит он карьеру победой или поражением. По его словам, он не рассчитывает на идеальное прощание со спортом.

"Я не думаю, что уход должен быть каким-то идеальным. Не обязательно выиграть какой-то крупный турнир, чтобы уйти на мажорной ноте. Всё может быть иначе. Важно продолжать выступать, пока это приносит удовольствие. Это самое главное.

Мне не кажется, что люди запоминают, каким был последний матч Джона Макинроя и других великих игроков. Они помнят, что эти теннисисты выиграли Уимблдон, занимали первое место в рейтинге ATP", — цитирует Федерера Associated Press.

Очередной сезон Федерер завершил третьей ракеткой мира.