  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер: Не обязательно выиграть что-то значимое перед уходом из спорта
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер: Не обязательно выиграть что-то значимое перед уходом из спорта

Теннис
(1 голосов)
Федерер: Не обязательно выиграть что-то значимое перед уходом из спорта
Новина українською

Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что для него не важно, завершит он карьеру победой или поражением. По его словам, он не рассчитывает на идеальное прощание со спортом.

"Я не думаю, что уход должен быть каким-то идеальным. Не обязательно выиграть какой-то крупный турнир, чтобы уйти на мажорной ноте. Всё может быть иначе. Важно продолжать выступать, пока это приносит удовольствие. Это самое главное.

Мне не кажется, что люди запоминают, каким был последний матч Джона Макинроя и других великих игроков. Они помнят, что эти теннисисты выиграли Уимблдон, занимали первое место в рейтинге ATP", — цитирует Федерера Associated Press.

Очередной сезон Федерер завершил третьей ракеткой мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...