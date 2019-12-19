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Надаль - лучший игрок года

Теннис
(1 голосов)

Также он стал Джентльменом года

Надаль - лучший игрок года
Новина українською

Пресс-служба ATP на официальном сайте назвала победителей в главных номинациях минувшего сезона. Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль был признан игроком года.

Уроженец Мальорки закончил год на первой строчке мирового рейтинга. Он стал самым возрастным теннисистом, которому покорилось это достижение. В минувшем сезоне Рафаэль выиграл четыре турнира. В его активе исторический 12-й титул на "Ролан Гаррос" и победа на US Open. Кроме того, Надаль был лучшим на "Мастерсах" в Риме и Монреале.

Испанцу присуждён также приз "Джентльмен года" имени Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру. В этой номинации лучшего выбирали другие игроки.

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В статье: Рафаэль Надаль
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