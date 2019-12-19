Федерер признан лучшим теннисистом года по версии болельщиков

Пресс-служба ATP на официальном сайте назвала победителей в главных номинациях минувшего сезона. В голосовании болельщиков на приз "Лучшему игроку" победу одержал швейцарец Роджер Федерер.

Поклонники тенниса выбирают Роджера лучшим уже в рекордный, 17-й раз подряд. Всего же на его счету 38 различных итоговых наград ATP. 13 раз он получал приз "Джентльмен года" имени Стефана Эдберга, который в этом сезоне достался испанцу Рафаэлю Надалю.

38-летний теннисист в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Уроженец Базеля завершит год на третьей строчке рейтинга ATP.