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Федерер признан лучшим теннисистом года по версии болельщиков

Теннис
(1 голосов)

Эту награду он получил в 17-й раз подряд

Федерер признан лучшим теннисистом года по версии болельщиков
Новина українською

Пресс-служба ATP на официальном сайте назвала победителей в главных номинациях минувшего сезона. В голосовании болельщиков на приз "Лучшему игроку" победу одержал швейцарец Роджер Федерер.

Поклонники тенниса выбирают Роджера лучшим уже в рекордный, 17-й раз подряд. Всего же на его счету 38 различных итоговых наград ATP. 13 раз он получал приз "Джентльмен года" имени Стефана Эдберга, который в этом сезоне достался испанцу Рафаэлю Надалю.

38-летний теннисист в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Уроженец Базеля завершит год на третьей строчке рейтинга ATP.

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В статье: Роджер Федерер
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