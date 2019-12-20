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Барти и Надаль – чемпионы года по версии ITF

Теннис
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Международная федерация тенниса назвала лучших игроков года.

Барти и Надаль – чемпионы года по версии ITF
Новина українською

Традиционно чемпионами года по версии ITF стали действующие первые ракетки мира – испанец Рафаэль Надаль стал четырехкратным победителем номинации, а Эшли Барти стала первой обладательницей награды из Австралии.

Надаль в 2019 году выиграл 58 матчей из 65. Испанец в 12-й раз выиграл Ролан Гаррос, стал победителем US Open и помог Испании выиграть Кубок Дэвиса.

Барти по ходу самого успешного сезона в карьере победила на Ролан Гаррос, стала чемпионкой Итогового турнира в Шэньчжэне, дебютировала в статусе первой ракетки мира и дошла с Австралией до финала Кубка Федераций. 2019 год Барти завершила с 56 победами при 13 поражениях.

Свои награды Рафаэль Надаль и Эшли Барти получат в следующем году в Париже во время Открытого чемпионата Франции.

Ранее UA-Футбол сообщал, что теннисисткой года в Украине стала Даяна Ястремская.

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В статье: Рафаэль Надаль Эшли Барти
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