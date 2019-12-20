  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Звезды тенниса вышли с ракетками на пляж. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звезды тенниса вышли с ракетками на пляж. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Мария Шарапова, Новак Джокович и Рафаэль Надаль показали свое мастерство на побережье в Абу-Даби.

Звезды тенниса вышли с ракетками на пляж. ВИДЕО
Новина українською

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль Мария Шарапова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...