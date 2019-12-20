Циципас добыл волевую победу над Джоковичем

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал первым финалистом выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби. В полуфинале он одержал волевую победу над второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Mubadala World Tennis Championship. Абу-Даби

Стефанос Циципас - Новак Джокович 3:6, 7:6 (7:4), 6:4

В прошлом году чемпионом этих соревнований был Джокович, победивший в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.

На сей раз Циципас за титул выставочного турнира сыграет с победителем второй полуфинальной встречи, в которой первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сыграет с россиянином Кареном Хачановым.