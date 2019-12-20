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Надаль вышел в финал турнира в Абу-Даби
Испанец разгромил россиянина
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби.
В полуфинале первая ракетка мира Надаль разгромил россиянина Карена Хачанова.
Mubadala World Tennis Championship. Абу-Даби
Рафаэль Надаль - Карен Хачанов 6:1, 6:3
За титул выставочного турнира Надаль сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Хачанов в матче за бронзу встретится со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Обе встречи состоятся 21 декабря.
В прошлом году чемпионом соревнований был Джокович, обыгравший в финале Кевина Андерсона из ЮАР — 4:6, 7:5, 7:5.