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ATP назвала лучшие турниры года

Теннис
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Об этом она сообщила на своем сайте

ATP назвала лучшие турниры года
Новина українською

ATP на своём официальном сайте назвала лучшие турниры по итогам года. В категории "Мастерс-1000" в рекордный шестой раз первенствовал турнир в Индиан-Уэллсе (США). В категории ATP-500 в третий раз победили соревнования в Акапулько (Мексика).

Турнир в Дохе (Катар) стал лучшим в категории ATP-250. Это третья награда данных соревнований за пять лет. Лучшими турнирами категории "челленджер" были названы соревнования в Пуэрто-Вальярте (Мексика), Брауншвейге (Германия), Хейльбронне (Германия) и Щецине (Польша).

Южноафриканец Кевин Андерсон стал обладателем награды имени Артура Эшла за благотворительность.

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В статье: Кевин Андерсон
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