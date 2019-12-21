Утро настоящих чемпионов: Свитолина и Монфис занимаются йогой. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд, француз Гаэль Монфис занимаются утренней йогой в Дубай (ОАЭ). Соответствующее фото появилось на совместной странице теннисистов в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина заявила о сотрудничестве с новым тренером.