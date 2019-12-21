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Утро настоящих чемпионов: Свитолина и Монфис занимаются йогой. Фото

Теннис
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Спортсмены держат себя в форме

Утро настоящих чемпионов: Свитолина и Монфис занимаются йогой. Фото
UA-Футбол
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Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд, француз Гаэль Монфис занимаются утренней йогой в Дубай (ОАЭ). Соответствующее фото появилось на совместной странице теннисистов в Instagram.

Утро настоящих чемпионов: Свитолина и Монфис занимаются йогой. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина заявила о сотрудничестве с новым тренером.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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