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Новак Джокович: Цель в том, чтобы подойти к Australian Open в хорошем состоянии

Теннис
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Комментарий теннисиста

Новак Джокович: Цель в том, чтобы подойти к Australian Open в хорошем состоянии
UA-Футбол
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Сербский теннисист, вторая ракетка планеты Новак Джокович прокомментировал поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби. Его слова цитирует thenational.ae:

"Мы играли два часа, поэтому было много длинных обменов и классных розыгрышей. Доволен тем, как передвигаюсь по корту, но понимаю, что есть еще пару компонентов, над которыми я буду работать в ближайшие две недели.

Цель в том, чтобы подойти в лучшей форме к Australian Open или даже в ATP Cup. Межсезонье получилось не таким уж долгим, и я только недавно снова взял в руки ракетку" - сказал Новак.

Напомним, что в матче за третье место на турнире Джокович сыграет с россиянином Кареном Хачановим, а в финальном поединке между собой сойдутся Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас.

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В статье: Новак Джокович
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