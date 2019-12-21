Новак Джокович: Цель в том, чтобы подойти к Australian Open в хорошем состоянии

Сербский теннисист, вторая ракетка планеты Новак Джокович прокомментировал поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби. Его слова цитирует thenational.ae:

"Мы играли два часа, поэтому было много длинных обменов и классных розыгрышей. Доволен тем, как передвигаюсь по корту, но понимаю, что есть еще пару компонентов, над которыми я буду работать в ближайшие две недели.

Цель в том, чтобы подойти в лучшей форме к Australian Open или даже в ATP Cup. Межсезонье получилось не таким уж долгим, и я только недавно снова взял в руки ракетку" - сказал Новак.

Напомним, что в матче за третье место на турнире Джокович сыграет с россиянином Кареном Хачановим, а в финальном поединке между собой сойдутся Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас.