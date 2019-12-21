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Джокович побеждает Хачанова в матче за третье место в Абу-Даби
Серб оказался сильнее
Сербский теннисист, вторая ракетка планеты Новак Джокович победил в матче за третье место на выставочном турнире в Абу-Даби. В своем матче он одолел россиянина Карена Хачанова (АТР №17). Счет поединка 7:5; 6:3 в пользу Джоковича.
Напомним, что сегодня в матче за первое место между собой сыграют испанец Рафаэль Надаль (АТР №1) и грек Стефанос Циципас (АТР №6).
Отметим, что ранее Джокович назвал главную цель предсезонных соревнований.
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