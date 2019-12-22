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Чарующая красота: Даяна Ястремская и испанские горы. Фото

Теннис
(3 голосов)

Просто невероятно красиво

Чарующая красота: Даяна Ястремская и испанские горы. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во время тренировочных сборов в Испании совершила поход в горы. Соответствующие фото украинка разместила на своей официальной странице в Instagram:

Чарующая красота: Даяна Ястремская и испанские горы. Фото - изображение 1
Чарующая красота: Даяна Ястремская и испанские горы. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Ястремская объявила о сотрудничестве со звездным немецким тренером.

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В статье: Даяна Ястремская
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