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Рафаэль Надаль: Пятый титул многое для меня значит, фантастическое завершения 2019 года

Теннис
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Комментарий теннисиста

Рафаэль Надаль: Пятый титул многое для меня значит, фантастическое завершения 2019 года
UA-Футбол
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Первая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу в финале выставочного турнира в Абу-Даби над греком Стефаносом Циципасом (АТР №6). Его слова цитирует as.com:

"Я приехал сюда в десятый раз, почему бы [в следующем году] не вернуться в 11-й? Хотя я становлюсь старше, надеюсь, буду здоров и смогу снова приехать.

Все знают, что мне всегда приятно здесь играть. Пятый титул очень много для меня значит, и завершение 2019 года просто фантастическое. Я очень рад победить, но в первую очередь рад сюда вернуться.

Мы провели отличный матч. Не знал, буду готов к такому физически и морально, но я справился, настойчиво боролся и показал лучший теннис. Играть против Стефаноса всегда трудно, потому что он игрок с невероятной энергией. Желаю ему всего лучшего в 2020 году" - сказал Надаль.

Напомним, что в матче за третье место Новак Джокович победил Карена Хачанова.

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В статье: Рафаэль Надаль
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