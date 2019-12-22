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Рафаэль Надаль: Пятый титул многое для меня значит, фантастическое завершения 2019 года
Комментарий теннисиста
Первая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу в финале выставочного турнира в Абу-Даби над греком Стефаносом Циципасом (АТР №6). Его слова цитирует as.com:
"Я приехал сюда в десятый раз, почему бы [в следующем году] не вернуться в 11-й? Хотя я становлюсь старше, надеюсь, буду здоров и смогу снова приехать.
Все знают, что мне всегда приятно здесь играть. Пятый титул очень много для меня значит, и завершение 2019 года просто фантастическое. Я очень рад победить, но в первую очередь рад сюда вернуться.
Мы провели отличный матч. Не знал, буду готов к такому физически и морально, но я справился, настойчиво боролся и показал лучший теннис. Играть против Стефаноса всегда трудно, потому что он игрок с невероятной энергией. Желаю ему всего лучшего в 2020 году" - сказал Надаль.
Напомним, что в матче за третье место Новак Джокович победил Карена Хачанова.