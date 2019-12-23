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Свитолина заняла третье место в номинации "Удар года"

Теннис
(1 голосов)

Первая ракетка Украины не впечатлила болельщиков.

Свитолина заняла третье место в номинации "Удар года"
Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) подвела итоги голосование в номинации «Удар года».

Фанаты отдали предпочтение укороченному полячки Иги Свентек на турнире в Лугано (40%), второй стала Симона Халеп с ее контратакой в Дубае (31%), а эффектный виннерс Элины Свитолиной в матче Итогового турнира набрал только 24% голосов и занял третье место.

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В статье: Элина Свитолина WTA
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