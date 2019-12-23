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Клийстерс возобновит карьеру в марте

Теннис
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Экс-первая ракетка мира определилась со своими планами.

Клийстерс возобновит карьеру в марте
Новина українською

Ким Клийстерс объявила о возвращении в WTA-тур в середине сентября. Изначально 4-кратная чемпионка турниров Большого шлема планировала начать свой камбэк на Australian Open, но позже поняла, что не успеет подготовиться к первому Шлему сезона.

Клийстерс вернется в марте 2020 года, сообщает обозреватель CNN Рави Убха. Бельгийка приняла wild card от организаторов турниров в Монтеррее, Индиан-Уэллсе и Чарльстоне.

"Мои изначальные планы сорвались, но это лишь показало, как сильно я хочу вернуться", - говорит экс-первая ракетка мира.

Ким Клийстерс за карьеру выиграла 52 титула WTA (41 одиночный), 6 раз побеждала на Шлемах (4 в одиночке), трижды выигрывала Итоговый турнир, 6 раз завершала сезон в топ-5 рейтинга WTA и заработала свыше 25 миллионов долларов.

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В статье: Ким Клийстерс WTA
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