Клийстерс возобновит карьеру в марте

Ким Клийстерс объявила о возвращении в WTA-тур в середине сентября. Изначально 4-кратная чемпионка турниров Большого шлема планировала начать свой камбэк на Australian Open, но позже поняла, что не успеет подготовиться к первому Шлему сезона.

Клийстерс вернется в марте 2020 года, сообщает обозреватель CNN Рави Убха. Бельгийка приняла wild card от организаторов турниров в Монтеррее, Индиан-Уэллсе и Чарльстоне.

"Мои изначальные планы сорвались, но это лишь показало, как сильно я хочу вернуться", - говорит экс-первая ракетка мира.

Ким Клийстерс за карьеру выиграла 52 титула WTA (41 одиночный), 6 раз побеждала на Шлемах (4 в одиночке), трижды выигрывала Итоговый турнир, 6 раз завершала сезон в топ-5 рейтинга WTA и заработала свыше 25 миллионов долларов.