Надаль рассказал, что придает ему мотивации

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о травмах. 33-летний теннисист выразил надежду, что в 2020 году травмы будут обходить его стороной.

"Конечно, я не могу предсказать будущее. Можно рассуждать лишь о том, что мы можем контролировать. Я могу лишь упорно работать и готовиться к каждому турниру. Надеюсь, мой организм с уважением отнесётся к моей работе и страсти.

Осознание, что карьера не бесконечна, придаёт мне мотивацию. Хочу получать удовольствие от игры в теннис на самом высоком уровне. Это настоящий подарок. Хотелось бы оставаться в такой ситуации как можно дольше. Поэтому я стараюсь правильно готовиться каждый день", — цитирует Надаля TheNational.

Очередной сезон Надаль завершил на первой строчке в рейтинге WTA.