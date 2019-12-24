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На Australian Open разыграют почти 50 млн долларов

Теннис
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Организаторы Открытого чемпионата США раскрыли призовой фонд турнира.

На Australian Open разыграют почти 50 млн долларов
Новина українською

Призовой фонд Australian Open-2020 составит рекордные в истории турнира 71 миллион австралийских долларов (49 млн долларов США), что на 13% больше, чем в 2019 году.

Схема распределения призового фонда в одиночных разрядах (суммы в австрийских долларах):

1-й раунд квалификации – 20 000 $

2-й раунд квалификации – 32 500 $

3-й раунд квалификации – 50 000 $

1-й раунд основной сетки – 90 000 $

2-й раунд – 128 000 $

3-й раунд – 180 000 $

4-й раунд – 300 000 $

1/4 финала – 525 000 $

1/2 финала – 1 040 000 $

Финал – 2 065 000 $

Титул – 4 120 000 $

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. Звание действующих чемпионов турнира будут защищать Новак Джокович и Наоми Осака.

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В статье: Australian Open
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