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Надаль: Лучше подготовиться к падению, однажды оно случится

Теннис
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Теннисист осознает, что его блестящая карьера когда-то подойдет к концу

Надаль: Лучше подготовиться к падению, однажды оно случится
Новина українською

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал о своём характере, а также признался, что для него важнее быть личностью, чем спортсменом.

"Личная жизнь гораздо важнее, чем спорт. Она, если Бог даст, длится гораздо дольше. Важнее быть личностью, чем атлетом. Я не боюсь ни лести, ни критики, потому что пережил и то, и другое. Когда в моей карьере возникали яркие моменты, я старался укрыться от похвалы в свой адрес из-за стеснительности и внутреннего состояния.

Как человек я не впадаю в эйфорию и не люблю всё драматизировать. Стараюсь сохранять равновесие, чтобы контролировать эмоции. Когда я делаю ошибки, то не вижу всё в чёрном цвете. А если что-то получается, я не думаю про себя: "Ты просто бомба". Плохое не длится вечно, но и когда всё хорошо, я всегда говорю: "Не слишком хавали себя, потому что рано или поздно всё закончится". Лучше подготовиться к падению, потому что однажды оно случится", — приводит слова Надаля Marca.

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В статье: Рафаэль Надаль
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