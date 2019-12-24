  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер: Не могу остановить Надаля и Джоковича
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер: Не могу остановить Надаля и Джоковича

Теннис
(1 голосов)

Швейцарец уверен, что они обязательно побьют его рекорды

Федерер: Не могу остановить Надаля и Джоковича
Новина українською

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" 38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как относится к своему рекорду по количеству титулов на мэйджорах.

"Особенный момент для меня случился, когда я побил рекорд по „Шлемам“. А само наличие рекорда не является особенным. Надаль и Джокович также будут счастливы, когда это случится. Это нормально, если они побьют рекорд. Они по-настоящему невероятные теннисисты.

Я не могу их остановить. Я могу контролировать лишь то, что в моих силах. Моя цель номер один — оставаться здоровым, потому что только в таком случае я могу чего-то добиваться. А я бы хотел ещё чего-то добиться", — приводит слова Федерера Tennis.com.

За карьеру Надаль выиграл 19 титулов на турнирах "Большого шлема", Джокович — 16.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...