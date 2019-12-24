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Серена Уильямс снова прорекламировала свой бренд одежды
Теннисистка сфотографировалась в блестящем платье
Американская теннисистка Серена Уильямс продолжает рекламировать собственный бренд одежды. На своей странице в "Инстаграме", она опубликовала фото, на котором продемонстрировала сверкающее платье.
"Сверкающее платье от моего бренда. Недовольное выражение лица от меня", — написала теннисистка.
В комментариях к ней обратилась бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки.
"Ага! Мне нужно аналогичное… И версия платья тоже", — написала Каролина.
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