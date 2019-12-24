Серена Уильямс снова прорекламировала свой бренд одежды

Американская теннисистка Серена Уильямс продолжает рекламировать собственный бренд одежды. На своей странице в "Инстаграме", она опубликовала фото, на котором продемонстрировала сверкающее платье.

"Сверкающее платье от моего бренда. Недовольное выражение лица от меня", — написала теннисистка.

В комментариях к ней обратилась бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки.

"Ага! Мне нужно аналогичное… И версия платья тоже", — написала Каролина.