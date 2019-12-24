  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Серена Уильямс снова прорекламировала свой бренд одежды
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серена Уильямс снова прорекламировала свой бренд одежды

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка сфотографировалась в блестящем платье

Серена Уильямс снова прорекламировала свой бренд одежды
Новина українською

Американская теннисистка Серена Уильямс продолжает рекламировать собственный бренд одежды. На своей странице в "Инстаграме", она опубликовала фото, на котором продемонстрировала сверкающее платье.

"Сверкающее платье от моего бренда. Недовольное выражение лица от меня", — написала теннисистка.

В комментариях к ней обратилась бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки.

"Ага! Мне нужно аналогичное… И версия платья тоже", — написала Каролина.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серена Уильямс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...