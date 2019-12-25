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Федерация тенниса Украины заинтересована в участии Свитолиной в Олимпиаде

Теннис
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Но для этого Элине нужно сыграть в Кубке Федерации.

Федерация тенниса Украины заинтересована в участии Свитолиной в Олимпиаде
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Согласно регламенту ITF, Элина Свитолина сможет выступить на Олимпиаде в Токио только в том случае, если в 2020 году проведет еще один матч за сборную Украины в Кубке Федерации.

В прошлом году первая ракетка страны по ряду причин пропустила все матчи национальной команды, а Федерация тенниса Украины упрекнула Свитолину в том, что за свое участие в Кубке Федерации она попросила крупную сумму.

"У ФТУ нет задачи шантажировать Свитолину выступлениями на Олимпиаде. Мы заинтересованы в участии нашей сильнейшей спортсменки как в Кубке Федерации, так и на Играх. Единственное, что стоит отметить, что без согласия ФТУ никакого wild card, конечно же, не будет.

В заявку на Олимпиаде будут внесены теннисистки, которые дадут добро на выступление за сборную", - заявил исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин.

Сборная Украины следующие матчи в Кубке Федерации проведет в феврале в Таллине.

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В статье: Элина Свитолина Кубок Федерации
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Источник:
Tribuna.com
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