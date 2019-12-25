Три украинки могут выступить в квалификации Australian Open

После опубликования обновленной версии рейтинга WTA сформировался список участниц квалификации на Открытом чемпионате Австралии.

По рейтингу выступить на Australian Open могут три представительницы Украины – 107-я ракетка мира Катарина Завацкая, № 153 в рейтинге WTA Марта Костюк и №162 Ангелина Калинина.

Четвертой может стать Дарья Лопатецкая, которая по защищенному рейтингу стоит на третьей позиции в альтернативном списке.

В основной сетке первого в сезоне турнира Большого шлема Украину представит квартет в составе Элины Свитолиной, Даяны Ястремской, Леси Цуренко и Екатерины Козловой.

Квалификация на Australian Open стартует 14 января, а матчи основного турнира начнутся 20 января.