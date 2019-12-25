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WTA назвала главное противостояние 10-летия
Битва двух экс-первых ракеток мира.
Дуэль между Сереной Уильямс и Марией Шараповой стала главным противостоянием декады по версии Женской теннисной ассоциации.
С 2010 года теннисистки провели 15 матчей, в которых Шараповой удалось взять у Серены лишь один сет. Еще один матч (поединок 1/8 финала на Ролан Гаррос-2018) не состоялся из-за травмы американки.
В последний раз Серена Уильямс проигрывала Шараповой в финале Итогового турнира 2004 года.
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