WTA назвала главное противостояние 10-летия

Дуэль между Сереной Уильямс и Марией Шараповой стала главным противостоянием декады по версии Женской теннисной ассоциации.

С 2010 года теннисистки провели 15 матчей, в которых Шараповой удалось взять у Серены лишь один сет. Еще один матч (поединок 1/8 финала на Ролан Гаррос-2018) не состоялся из-за травмы американки.

В последний раз Серена Уильямс проигрывала Шараповой в финале Итогового турнира 2004 года.