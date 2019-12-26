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Лопатецкая может впервые сыграть на турнире Большого шлема

Теннис
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Юная украинка получила шанс выступить на Открытом чемпионате Австралии.

Лопатецкая может впервые сыграть на турнире Большого шлема
Новина українською

Дарья Лопатецкая по защищенному рейтингу накануне вошла в альтернативный список участниц на выступление в квалификации Australian Open.

Теперь же из заявочного списка квалификации удалены Полин Парментье, Арина Родионова и Хан На Рэ, а это означает, что в январе Лопатецкая может впервые в карьере сыграть в квалификации на турнире Большого шлема.

Таким образом, Украину в квалификации австралийского Шлема могут представить четыре теннисистки. Помимо Лопатецкой по рейтингу в Мельбурне могут сыграть Катарина Завацкая, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

В основной сетке Открытого чемпионата Австралии выступят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Екатерина Козлова.

Australian Open-2019 пройдет с 14 января по 2 февраля.

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В статье: Australian Open Дарья Лопатецкая
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