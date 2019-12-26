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Федерер может продолжить карьеру до 42 лет

Теннис
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Легендарный швейцарец пока не думает о завершении карьеры.

Федерер может продолжить карьеру до 42 лет
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Роджер Федерер 28-29 декабря вместе с Александром Зверевым и братьями Брайанами сыграет на выставочном турнире в Ханчжоу. Швейцарец подписал контракт, согласно которому он обязуется приезжать на турнир до 2023 года.

В интервью изданию La Tribune de Geneve Федерер не стал категорично опровергать, означает ли подписанный контракт то, что он задержится в АТР-туре еще на четыре сезона.

"Я просто знаю, что до сих пор могу играть в теннис на уровне, который делает людей счастливыми. Буду ли я таким же через четыре года? Без понятия.

Но я помню, как Пит Сампрас обыграл меня в Макао в 2007 году. Он ушел из тенниса пять лет назад, а тогда я был первой ракеткой мира. Я имею ввиду, что в какой-то момент ваша карьера заканчивается, потому что вы больше не можете играть неделю за неделей. С другой стороной, вы все еще иногда способны проводить хорошие матчи", - сказал Федерер.

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В статье: Роджер Федерер
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