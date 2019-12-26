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Стаховский – автор одной из главных сенсаций декады на Уимблдоне. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

В 2013-м году украинец во втором раунде Уимблдона обыграл самого Роджера Федерера.

Стаховский – автор одной из главных сенсаций декады на Уимблдоне. ВИДЕО
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В статье: Сергей Стаховский Уимблдон
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