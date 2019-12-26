Серена Уильямс победила в номинации Возвращение десятилетия

Пресс-служба WTA продолжает подводить итоги десятилетия. Накануне официальный сайт Ассоциации wtatennis.com опубликовал рейтинг теннисисток, возвращавшихся в Тур в период с 2010 по 2019 годы.

Возглавила данный список американка Серена Уильямс, которая возобновила выступления после рождения дочери и четырежды доходила до финалов на турнирах Большого шлема.

Рейтинг теннисисток:

1. Серена Уильямс – (США)

2. Петра Квитова – (Чехия)

3. Бетани Маттек-Сэндс – (США)

4. Мартина Хингис – (Швейцария)

5. Эшли Барти – (Австралия)

6. Винус Уильямс – (США)

7. Жюстин Энен – (Бельгия)

8. Белинда Бенчич – (Швейцария)

9. Елена Веснина – (Россия)

10. Виктория Азаренко – (Беларусь)﻿

Напомним, раннее две украинские теннисистки заявились в квалификацию последнего турнира перед Australian Open.