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Серена Уильямс победила в номинации Возвращение десятилетия
Теннисистка вернулась после длительного перерыва
Пресс-служба WTA продолжает подводить итоги десятилетия. Накануне официальный сайт Ассоциации wtatennis.com опубликовал рейтинг теннисисток, возвращавшихся в Тур в период с 2010 по 2019 годы.
Возглавила данный список американка Серена Уильямс, которая возобновила выступления после рождения дочери и четырежды доходила до финалов на турнирах Большого шлема.
Рейтинг теннисисток:
1. Серена Уильямс – (США)
2. Петра Квитова – (Чехия)
3. Бетани Маттек-Сэндс – (США)
4. Мартина Хингис – (Швейцария)
5. Эшли Барти – (Австралия)
6. Винус Уильямс – (США)
7. Жюстин Энен – (Бельгия)
8. Белинда Бенчич – (Швейцария)
9. Елена Веснина – (Россия)
10. Виктория Азаренко – (Беларусь)
Напомним, раннее две украинские теннисистки заявились в квалификацию последнего турнира перед Australian Open.