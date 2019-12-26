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Джокович - лучший теннисист десятилетия

Теннис
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Серб выиграл наибольшее количество матчей

Джокович - лучший теннисист десятилетия
Новина українською

ATP на своём официальном сайте подвела статистические итоги десятилетия. За этот период больше всего матчей выиграл серб Новак Джокович — 630 из 730 (86,3%). На втором месте — испанец Рафаэль Надаль — 576 из 672 (84,5%), на третьем — швейцарец Роджер Федерер — 559 из 668 (83,7%).

Больше всего тай-брейков с 2010 года выиграл американец Джон Иснер — 376 (63 %). Лучшим в игре на своей подаче стал хорват Иво Карлович, выигравший 92,5 % таких геймов.

Лучшим на приёме стал Надаль — 34 % выигранных геймов.

За отчётный период Джокович провёл на вершине рейтинга ATP 275 недель. На втором месте — Надаль (158), на третьем — Федерер (48). При этом только Надаль завершал все сезоны с 2010 по 2019 год в топ-10.

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В статье: Новак Джокович
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