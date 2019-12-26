Австралийскому теннисисту предлагали 15 тысяч евро за проигрыш матча

Австрийский теннисист Филипп Освальд признался, что ему предлагали деньги за поражение в первом круге турнира в Хельсинки (Финляндия).

"Мне предложили € 15 тысяч за то, чтобы я проиграл в первом круге. При этом я считался аутсайдером в этом матче. Я был по-настоящему потрясён. Я ответил этому человеку, чтобы он больше никогда мне не звонил", — приводит слова Освальда Vorarlberg Online.

За карьеру 33-летний австриец не выиграл ни одного турнира ATP в одиночном разряде и 10 — в парном. В одиночном рейтинге ATP он поднимался до 206-й строчки, а в парном — до 37-й. На турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде он не проходил дальше второго круга. Освальд выиграл 31 турнир серии "челленджер" в парном разряде.