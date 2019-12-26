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ФТУ не будет препятствовать участию Свитолиной в Олимпийских играх

Теннис
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Теннисистка еще не приняла решение

ФТУ не будет препятствовать участию Свитолиной в Олимпийских играх
Новина українською

Исполнительный директор Федерации тенниса Украины Евгений Зукин прокомментировал ситуацию вокруг участия первой ракетки страны Элины Свитолиной в Олимпиаде в Токио.

"То, что происходит, я бы назвал невозможностью на сегодня достигнуть договоренностей, которые удовлетворят обе стороны.

ФТУ не будет препятствовать участию Свитолиной в Олимпийских играх, что было обсуждено с президентом ITF во время личной встречи.

Свитолина не дала, по состоянию на сегодня, никакого ответа. Мы ждем от нее информацию до конца года, так как 6 января 2020 года должны подать официальную заявку в ITF.

Основной месседж был в том, что ФТУ не станет шантажировать Свитолину участием в Олимпийских играх для Кубка Федерации. Он был фактически утерян в потоке другой информации.

На первое место вышло то, что без ФТУ Wild Card не будет. Это тоже правда, но мы будем помогать его получить".

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В статье: Элина Свитолина
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Источник:
XSport.ua
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