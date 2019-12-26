На ATP Cup будут использовать систему видеопомощи арбитрам

ATP Cup, который стартует уже 3 января, станет вторым турниром в календаре Мужской ассоциации тенниса, в котором будет использоваться VAR, сообщает пресс-служба соревнования.

При помощи повторов игроки смогут оспорить любые решения судьи на вышке. Например, двойные отскоки, неправильные удары, касания мяча или сетки во время розыгрышей.

Напомним, ранее определились все участники ATP Cup.