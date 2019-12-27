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Испанский теннисист на тренировке протянул 2-тонный автомобиль
Фернандо Вердаско необычным способом протестировал свою физическую готовность.
"Последняя проверка силовой подготовки", - подписал Вердаско видео, на котором в одиночку тянет автомобиль весом около двух тонн.
Фернандо Вердаско на пике своей карьеры стоял на 7-й позиции в рейтинге АТР. На счету 36-летнего испанца 7 одиночных титулов и один полуфинал на турнирах Большого шлема (Australian Open-2009).
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