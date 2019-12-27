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Испанский теннисист на тренировке протянул 2-тонный автомобиль

Теннис
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Фернандо Вердаско необычным способом протестировал свою физическую готовность.

Испанский теннисист на тренировке протянул 2-тонный автомобиль
Новина українською

"Последняя проверка силовой подготовки", - подписал Вердаско видео, на котором в одиночку тянет автомобиль весом около двух тонн.

Фернандо Вердаско на пике своей карьеры стоял на 7-й позиции в рейтинге АТР. На счету 36-летнего испанца 7 одиночных титулов и один полуфинал на турнирах Большого шлема (Australian Open-2009).

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В статье: Фернандо
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