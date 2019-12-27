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Британский журналист готов поставить миллион на матч Федерера и Серены

Теннис
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Пирс Морган абсолютно не верит в американку.

Британский журналист готов поставить миллион на матч Федерера и Серены
Новина українською

Споры о том, как сильнейшая теннисистка мира будет выглядеть на корте в противостоянии с мужчиной, продолжаются уже много лет. Телеведущий CNN Пирс Морган считает, что у Серены Уильямс в матче с Роджером Федерером не было бы ни единого шанса.

Морган настолько уверен в себе, что готов поставить 1 миллион фунтов стерлингов на то, что Федерер в матче с Сереной выиграет со счетом 6:0, 6:0.

"Серену Уильямс на Уимблдоне обыграет любой из топ-200 рейтинга АТР. Но это не значит, что она не суперзвезда. Федерер победил бы Серену со счетом 6:0, 6:0. Мы знаем это. Все знают, что это произойдет. Даже сама Серена", - сказал Морган в споре с ведущей шоу «Good Morning Britain» Сюзанной Рид.

Также Морган предложил Рид пари на 1 миллион фунтов, заявив, что Федерер обыграет Серену в 100 матчах из 100. Журналистка отклонила предложение, сказав, что у нее не так много денег.

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В статье: Роджер Федерер Серена Уильямс
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