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Надаль может выступить на ОИ в Париже

Теннис
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Теннисисту будет 37 лет

Надаль может выступить на ОИ в Париже
Новина українською

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о возможном участии в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция).

Испанец признался, что считает поездку в Париж маловероятной, но не исключает такого варианта. В 2024 году Надалю будет уже 37 лет.

"Я мечтал бы сыграть в Париже, но пока мне сложно говорить. До этого ещё далеко. Логика говорит, что я туда не поеду, но нужно быть менее категоричным. Если бы мне ещё пять лет назад сказали, что в 2019 году я проведу столь успешный сезон, я бы назвал это невозможным. Если бы меня в 2009 году спросили, сыграю ли я в начале 2020 года, то я бы ответил отказом. В общем, логика обманчива", — цитирует Надаля L’Equipe.

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В статье: Рафаэль Надаль
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