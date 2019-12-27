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Барти: Хочу, чтобы нас, австралийцев, знали как бойцов

Теннис
(1 голосов)
Барти: Хочу, чтобы нас, австралийцев, знали как бойцов
Новина українською

Первая ракетка мира Эшли Барти, подводя итоги сезона, рассказала о целях на будущее. По словам австралийки, ей хочется войти в историю тенниса, чтобы болельщики запомнили её настоящим бойцом.

"Я думаю, что это одно из качеств австралийцев, мы хотим, чтобы нас знали как бойцов. Когда я закончу карьеру, хочу, чтобы меня знали как теннисистку, которую уважали соперники, которая оставляла все силы на корте и не сдавалась.

Надеюсь, мне удастся добиться всего этого. Я стараюсь побеждать в каждом матче. Конечно, никогда не знаешь, что случится в спорте, нет никаких гарантий. Но очень важно оставаться в игре максимально долго. В 2019 году было много великолепных моментов, которыми я горжусь", — цитирует Барти Tennis World USA.

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В статье: Эшли Барти
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