Роналду учит Джоковича прыгать

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал видео совместной тренировки со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. В ходе занятия спортсмены попытались допрыгнуть до высоко натянутого каната.

"Учу Новака Джоковича, как надо прыгать! Было очень приятно увидеть тебя и потренироваться с тобой, мой друг", — написал Роналду.

На минувшей неделе Криштиану сумел поразить ворота "Сампдории" ударом головой, выпрыгнув вверх на 71 см. Во время удара по мячу португалец находился на высоте 256 см над землёй.

Джокович в 2019 году выиграл Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон, а также турниры в Мадриде (Испания), Токио (Япония) и Париже (Франция).

