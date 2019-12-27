  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Роналду учит Джоковича прыгать
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду учит Джоковича прыгать

Теннис
(1 голосов)

Футболист опубликовал соответствующее видео

Роналду учит Джоковича прыгать
Новина українською

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал видео совместной тренировки со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. В ходе занятия спортсмены попытались допрыгнуть до высоко натянутого каната.

"Учу Новака Джоковича, как надо прыгать! Было очень приятно увидеть тебя и потренироваться с тобой, мой друг", — написал Роналду.

На минувшей неделе Криштиану сумел поразить ворота "Сампдории" ударом головой, выпрыгнув вверх на 71 см. Во время удара по мячу португалец находился на высоте 256 см над землёй.

Джокович в 2019 году выиграл Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон, а также турниры в Мадриде (Испания), Токио (Япония) и Париже (Франция).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...