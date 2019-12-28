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Просто невероятная: Очередное привлекательное фото от Свитолиной
Украинка не перестает удивлять
Украинская теннисистка, шестая ракетка планеты Элина Свитлолина поделилась со своими подписчиками в Instagram очередным привлекательным фото. Спортсменка позирует в одном из отелей Дубай.
Фото:
Напомним, что ранее сообщалось о прибытии Свитолиной в австралийский Бриссбен.
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