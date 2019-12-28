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Свитолина и Монфис уже тренируются в Брисбене. Видео

Теннис
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Пара проводит активную подготовку

Свитолина и Монфис уже тренируются в Брисбене. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, шестая ракетка планеты Элина Свитолина вместе со своим бойфрендом, французом Гаэлем Монфисом после прибытия в австралийский Брисбен уже проводят активные тренировки на местных кортах.

Напомним, что ранее Свитолина поделилась с подписчиками сексуальным фото в Instargam.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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