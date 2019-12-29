Серена Уильямс - спортсменка десятилетия по версии The Associated Press

Американская теннисистка, экс-первая ракетка планеты Серена Уильямс стала спортсменкой года по версии авторитетного американского издания The Associated Press.

В период с 2010 по 2019 годы американка выиграла 12 титулов Большого Шлема, 24 титула на уровне WTA, стала чемпионкой Олимпийских игр-2012 в Лондоне в одиночном и парном разрядах, а также четыре раза поднималась на вершину мирового рейтинга, в том числе повторила достижение Штеффи Граф, занимая первую позицию в течение 186 недель подряд (февраль 2013 - сентябрь 2016).

На втором месте в этом списке оказалась гимнастка Симоне Байлс, а на третьем - пловчиха Кэти Ледеки. Четвертое и пятое места в голосовании заняли горнолыжницы Линдси Вонн и Микейла Шиффрин.