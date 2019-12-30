Свитолина отложила ракетку и взяла в руки топор. ФОТО

Вместе с бойфрендом Гаэлем Монфисом Элина Свитолина побывала в специализированном клубе по метанию топоров. Это развлечение в последнее время набрало популярность, и украинка решила не отставать от трендов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что федерация тенниса Украины заинтересована в участии Свитолиной в Олимпиаде.