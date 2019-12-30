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Свитолина отложила ракетку и взяла в руки топор. ФОТО
Первая ракетка Украины посетила необычное место в Брисбене.
Вместе с бойфрендом Гаэлем Монфисом Элина Свитолина побывала в специализированном клубе по метанию топоров. Это развлечение в последнее время набрало популярность, и украинка решила не отставать от трендов.
Ранее UA-Футбол сообщал, что федерация тенниса Украины заинтересована в участии Свитолиной в Олимпиаде.
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