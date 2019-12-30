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Поражение Серены на US Open – главная сенсация декады в WTA-туре

Теннис
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Женская теннисная ассоциация назвала самый неожиданный матч 10-летия.

Поражение Серены на US Open – главная сенсация декады в WTA-туре
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Рейтинг возглавил полуфинальный матч US Open-2015 между Сереной Уильямс и Робертой Винчи (6:2, 4:6, 4:6).

Американка была в двух победах от календарного Шлема, но споткнулась в тот момент, когда казалось, что уже никто не помешает ей выиграть четвертый мэйджор из четырех.

К слову, Винчи после победы над Сереной не смогла выиграть Открытый чемпионат Австралии. В финале она проиграла Флавии Пеннетте.

Также в тройку главных сенсаций 10-летия вошли победа Елены Остапенко на Ролан Гаррос и золото Моники Пуиг на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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В статье: Серена Уильямс WTA
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