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Нисикори пропустит первые турниры 2020 года

Теннис
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13 ракетка мира получил травму

Нисикори пропустит первые турниры 2020 года
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13-я ракетка мира, японский теннисист Кей Нисикори не сможет выступить на первом турнире "Большого шлема" 2020 года. Он продолжает восстанавливаться после травмы локтя. Кей не выходил на корт с августа. Ранее стало известно, что японец не сыграет и на ATP Cup.

"К сожалению, я вынужден сняться с Australian Open. Сегодня мы вместе с моей командой приняли такое решение. Это было нелегко, так как Австралия — одно из моих любимых мест соревнований. Я продолжу работу со своей командой, чтобы вернуться на корт как можно скорее", — приводит слова Нисикори The Japan Times.

В минувшем сезоне Нисикори провёл 43 матча, 29 из которых выиграл. В его активе завоёванный трофей на соревнованиях в Брисбене (Австралия).

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В статье: Кеи Нисикори
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