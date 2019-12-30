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Свитолина: Мне всегда приятно начинать сезон с турнира в Брисбене

Теннис
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Украинка сыграет с Эшли Барти

Свитолина: Мне всегда приятно начинать сезон с турнира в Брисбене
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от старта нового сезона и выступления на турнире в Брисбене (Австралия).

"Мне всегда приятно начинать сезон на этом турнире. Здесь отличные болельщики, я одерживала в Брисбене яркие победы. Мне нравится арена, отличный состав участников. Здесь действительно нужно показывать лучшую игру. Благодаря этому в Брисбене можно оценить собственное состояние перед стартом Открытого чемпионата Австралии.

С Барти мы играли уже несколько раз. В последний раз я проиграла. Вообще, Эшли провела выдающийся сезон, выиграла крупные турниры, включая "Ролан Гаррос". С ней всегда сложно играть", — приводит слова Свитолиной Herald Sun.

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В статье: Элина Свитолина Эшли Барти
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